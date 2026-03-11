ТАСС: основатель Readovka не признал вину по делу о хищении более 1 млрд рублей

Сам Костылев свою позицию по существу обвинений тогда не озвучил и просил суд не заключать его под стражу, ссылаясь на проблемы со здоровьем после ДТП в 2024 году. Летом 2025 года в холдинге сообщили, что Костылев покинул издание Readovka.