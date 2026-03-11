В Госдуме одобрили законопроект, который обяжет детей мигрантов уезжать из России после 18 лет

Отдельно в проекте прописано, что ВНЖ или разрешение на временное проживание могут аннулировать, если мигрант работал меньше десяти месяцев в течение года со дня выдачи документов. Такие же условия предлагают распространить и на иностранцев, которые трудятся у частных лиц для личных и домашних нужд.