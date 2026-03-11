В Госдуме одобрили законопроект, который обяжет детей мигрантов уезжать из России после 18 лет

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который меняет правила проживания и работы мигрантов в России. Об этом РИА Новости сообщает в среду, 11 марта.
Согласно документу, детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет могут обязать покинуть Россию в течение 30 дней, если у них нет других законных оснований для проживания в стране. Ещё один вариант — получить разрешение на работу.
Поправки затрагивают и сам порядок выдачи патентов. Документ предлагает запретить выдавать и продлевать их мигрантам, чей доход оказался ниже прожиточного минимума. В сопроводительных материалах уточняется, что при расчёте этой суммы могут принимать во внимание региональный коэффициент.
Налоговые органы должны будут автоматически передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Эти данные планируют использовать для контроля за соблюдением новых требований.
Законопроект меняет и порядок подтверждения временного или постоянного проживания в России. Вместе с уведомлением иностранный гражданин должен будет предоставить справку о доходах за отчётный период или копию налоговой декларации, где указаны сумма и источники дохода за прошедший год.
Отдельно в проекте прописано, что ВНЖ или разрешение на временное проживание могут аннулировать, если мигрант работал меньше десяти месяцев в течение года со дня выдачи документов. Такие же условия предлагают распространить и на иностранцев, которые трудятся у частных лиц для личных и домашних нужд.
Законопроект депутаты внесли в конце февраля. В Госдуме также предлагали в 12 раз увеличить штрафы за уклонение мигрантов от обязательного медосмотра.