Ушаковка стала лучшим вузом Южного федерального округа

Это важное для вуза достижение подтверждает стабильно высокие результаты работы университета. Вслед за Ушаковкой, занявшей первое место по результатам 2026 года, на втором месте расположился Ростовский государственный университет путей сообщения, на третьем — Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова в Элисте.