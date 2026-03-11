Ушаковка стала лучшим вузом Южного федерального округа

Локальный рейтинг вузов восьми федеральных округов России за 2026 год был составлен агентством RAEX.
Именно Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова (Ушаковка) возглавил список из 22 учебных заведений Южного федерального округа.
Это важное для вуза достижение подтверждает стабильно высокие результаты работы университета. Вслед за Ушаковкой, занявшей первое место по результатам 2026 года, на втором месте расположился Ростовский государственный университет путей сообщения, на третьем — Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова в Элисте.
Рейтинги, в которые вошли 290 университетов, составлялись на основании данных Минобрнауки, студенческих олимпиад, социальных сетей и систем веб-аналитики. Учитывались три фактора: образование (45%), наука (25%) и влияние на общество (30%).
Кстати.
В прошлом, 2025 году, Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова занял второе место в локальном рейтинге вузов ЮФО по версии агентства RAEX.
А в ноябре 2024 года вуз стал первым транспортным университетом России, удостоенным ордена «За морские заслуги».