Пастереллез: Казахстан запретил мясо и молочку из Омска

Омская область оказалась в списке сибирских регионов, где в связи со вспышкой пастереллеза крупного рогатого скота в феврале 2026 года был введен режим карантина. Вследствие этого соседняя Республика Казахстан ввела временный запрет на импорт продукции из пострадавших территорий.
В число таких регионов вошли Алтайский край и Республика Алтай, Забайкальский край, а также Омская и Новосибирская области. Согласно указаниям Россельхознадзора, который, в свою очередь, опирается на сведения, полученные от Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, ограничения касаются поставок живых сельскохозяйственных животных и полученного от них генетического материала, мяса, молока и др. Речь идет как о продукции, произведенной в этих регионах, так и провозимой через них транзитом.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в соответствии с указанием Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее — Комитет) от 13.02.2026 № 17−02−09/411и, размещенным на официальном сайте Комитета, с 13.02.2026 введены временные ограничения на ввоз и транзит с территории Омской области Российской Федерации следующей продукции:
— живых сельскохозяйственных животных и полученного от них генетического материала;
— мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, а также другой продукции, не прошедшей термическую обработку, сырья и изделий, не прошедших термическую обработку;
— бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и переработки; — охотничьих трофеев животных;
— кормов и кормовых добавок животных (за исключением подвергнутых тепловой обработке при температуре не менее 70, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза)", — указано в официальном сообщении Управления Россельхознадзора со ссылкой на Комитет ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Напомним, ранее «СуперОмск» писал о том, что сразу в нескольких районах Омской области обнаружен пастереллез у животных. Речь, в частности, шла о селе Троицкое, территориях животноводческой фермы в деревнях Миролюбовка и Новоалександровка Москаленского района, а также о личном подсобном хозяйстве в Миролюбовке. Позднее в омских СМИ распространилась информация о массовом сжигании скота в Москаленском районе. О масштабах падежа коров не уточнялось, однако в соцсетях были оубликованы кадры, где видно, как на покрышках одна к одной сложены припорошенные снегом туши.
Пастереллез представляет собой острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, воспалением кожи, подкожной клетчатки, поражением суставов, костей, внутренних органов. Является зоонозным заболеванием, то есть передается от животных к человеку.