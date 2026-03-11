Пастереллез: Казахстан запретил мясо и молочку из Омска

Напомним, ранее «СуперОмск» писал о том, что сразу в нескольких районах Омской области обнаружен пастереллез у животных. Речь, в частности, шла о селе Троицкое, территориях животноводческой фермы в деревнях Миролюбовка и Новоалександровка Москаленского района, а также о личном подсобном хозяйстве в Миролюбовке. Позднее в омских СМИ распространилась информация о массовом сжигании скота в Москаленском районе. О масштабах падежа коров не уточнялось, однако в соцсетях были оубликованы кадры, где видно, как на покрышках одна к одной сложены припорошенные снегом туши.