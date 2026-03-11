Стоимость питания повысили в школьных лагерях Нижнего Новгорода

Постановление опубликовано на сайте мэрии. Согласно документу, при двухразовом питании — завтрак и обед — стоимость составит 245,53 рубля в день. При трехразовом, включающем завтрак, обед и полдник, — 297,16 рубля. Отметим, что в 2025 году питание обходилось дешевле: 233,84 и 283,01 рубля соответственно.