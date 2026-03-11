В Ростовской области доля индивидуального жилищного строительства сократилась на 9%

В Ростовской области доля индивидуального жилищного строительства сократилась с 15% до 6%. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщила заместитель генерального директора по работе с партнерами «ДОН-МТ — Недвижимость» Галина Пивоварова.