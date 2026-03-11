Ричмонд
В Ростовской области доля индивидуального жилищного строительства сократилась на 9%

Эксперт объяснил сокращение доли индивидуального жилищного строительства в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области доля индивидуального жилищного строительства сократилась с 15% до 6%. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщила заместитель генерального директора по работе с партнерами «ДОН-МТ — Недвижимость» Галина Пивоварова.

По мнению эксперта, механизм ИЖС вызывает у потенциальных покупателей опасения. Дело в том, что механизм еще недостаточно отработан на рынке.

— Например, бывают случаи, когда с людей, взявших ипотеку, взяли деньги, но ничего не построили, а застройщики исчезли, — поясняет Галина Пивоварова.

Кроме финансовых рисков она также обращает внимание на инфраструктурные сложности загородной жизни. Среди них, например, — отсутствие школ, поликлиник, транспортная недоступность.