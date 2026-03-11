В Омской области осужден житель Азовского района за двойное убийство

Судебное следствие установило, что преступление было совершено в июне 2024 года в садовом товариществе деревни Гауф. Между подсудимым и хозяином домовладения возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина запер потерпевших в дачном доме и поджег строение. Женщина скончалась на месте от отравления продуктами горения, мужчина умер спустя несколько дней в медицинском учреждении от полученных ожогов.