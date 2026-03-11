В Омской области осужден житель Азовского района за двойное убийство

В Омской области вступил в законную силу приговор в отношении 49-летнего жителя Азовского района, признанного виновным в двойном убийстве и умышленном уничтожении имущества. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Омского областного суда, назначившее наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Судебное следствие установило, что преступление было совершено в июне 2024 года в садовом товариществе деревни Гауф. Между подсудимым и хозяином домовладения возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина запер потерпевших в дачном доме и поджег строение. Женщина скончалась на месте от отравления продуктами горения, мужчина умер спустя несколько дней в медицинском учреждении от полученных ожогов.
Действия осужденного квалифицированы по пунктам «а», «д» части 2 статьи 105 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данные нормы федерального законодательства предусматривают ответственность за убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, а также за умышленное уничтожение чужого имущества. В результате пожара был уничтожен дачный дом и находившееся в нем имущество, материальный ущерб составил почти 492 тысячи рублей.
Суд обязал осужденного выплатить трем потерпевшим в общей сложности 2,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме основного наказания в виде лишения свободы, назначено ограничение свободы на срок один год. Апелляционные жалобы осужденного и его защитника были рассмотрены коллегией судей в Новосибирске и оставлены без удовлетворения.
