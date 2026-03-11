Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью

«Уважаемые зрители, в связи с возможными перебоями связи в центре Москвы убедительно просим вас заранее подготовить билеты для прохода! Пожалуйста, распечатайте билеты или скачайте их на мобильные устройства до прибытия на мероприятие», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГКД.