Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой готовить билеты заранее в связи с перебоями связи в центре Москвы.
«Уважаемые зрители, в связи с возможными перебоями связи в центре Москвы убедительно просим вас заранее подготовить билеты для прохода! Пожалуйста, распечатайте билеты или скачайте их на мобильные устройства до прибытия на мероприятие», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГКД.
В Кремлевском дворце напомнили, что билеты необходимо предъявить как при входе на территорию Кремля, так и непосредственно перед входом в зрительный зал.