Минобразования сказало об усилении физической подготовки в школах

Консультант главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Александра Алексеева обратила внимание, что предмет «Физическая культура и здоровье» имеет инвариантный компонент, который обязателен для всех школ и учреждений образования, а также вариативный компонент. Корректировки были внесены именно в вариативный компонент. Сейчас в белорусских школах в неделю — три урока физкультуры. С 2025 года было изменено и количество часов, и скорректирована учебная программа.