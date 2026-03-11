Ричмонд
Минобразования сказало об усилении физической подготовки в школах

В школах Беларуси усиливают физподготовку учеников.

Источник: Комсомольская правда

В белорусских школах усиливается физическая подготовка учеников. Подробнее об этом представитель Министерства образования рассказала в эфире телеканала СТВ.

Консультант главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Александра Алексеева обратила внимание, что предмет «Физическая культура и здоровье» имеет инвариантный компонент, который обязателен для всех школ и учреждений образования, а также вариативный компонент. Корректировки были внесены именно в вариативный компонент. Сейчас в белорусских школах в неделю — три урока физкультуры. С 2025 года было изменено и количество часов, и скорректирована учебная программа.

— Включены дополнительные виды спорта, включены некоторые умения, навыки, которыми должны владеть учащиеся, — пояснила чиновница.

Известно, что в Беларуси примерно 30% учеников относятся к подготовительной группе состояния здоровья. Для них физкультура проходит с пониженной нагрузкой и без сдачи нормативов.

А еще Минобразования разрешило белорусским школьникам делать три исправления в письменных работах.

Также белорусский адвокат сказала, кто должен платить за разбитые в школе очки ребенка.

Тем временем ГАИ предупредила белорусских водителей из-за использования гаджетов.