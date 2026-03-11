Ричмонд
16 жителей Ростовской области обратились в больницы из-за укусов клещей

Стало известно, в каких территориях Дона активизировались клещи.

Источник: Комсомольская правда

После наступления тепла в больницы Ростовской области с укусами клещей обратились уже 16 человек, в том числе помощь потребовалась детям. Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Леоненко.

Клещи акутивизировались уже в десятке территорий области. В том числе, единичные случаи зафиксировлаи в Батайске, Азовском и Мясниковский районах.

Напомним, клещи могут быть переносчиками различных инфекций, поэтому всех призывают соблюдать меры профилактики. После отдыха на природе или работы с животными нужно обязательно осматривать себя и свою одежду. Особенно внимательными и осторожными нужно быть пастухам, дояркам и работникам, которые входят на поля. На природе осмотр следует проводить каждые 15−20 минут.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.

