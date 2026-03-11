С начала года в Калининградскую область ввезли около трёх тысяч тонн цитрусовых из других стран. Большую часть продукции импортировали из Турции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
С 1 января по 4 марта в регион доставили 475 партий импортных цитрусовых фруктов. Вес продукции составил 2,9 тысячи тонн. За аналогичный период 2025 года в Калининградскую область ввезли 2,4 тысячи тонн цитрусовых.
Больше всего продукции импортировали из Турции — 1,2 тысячи тонн мандаринов. Из Египта ввезли 543 тонны апельсинов. Всего в регион доставили 1,7 тысячи тонн мандаринов, 663 тонны апельсинов, 268 тонн лимонов, 151 тонну помело, 90 тонн грейпфрутов, десять тонн лаймов и пять тонн свити. Плоды поступали из Зимбабве, Израиля, Китая, Марокко и ЮАР.
«Партии фруктов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, а также лабораторные исследования в Калининградском филиале ФГБУ “ВНИИЗЖ”, были допущены к ввозу на территорию России», — рассказали в Россельхознадзоре.