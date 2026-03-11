Ричмонд
Новая особо охраняемая природная территория появится в Воронежской области

Она расположится на территории Россошанского и Кантемировского районов.

Источник: Аргументы и факты

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «р. Белая» появится на территории Россошанского и Кантемировского районов, сообщает минприроды Воронежской области.

В настоящее время разрабатывается проект создания новой ООПТ. В этой зоне растут свыше 750 видов растений, 82 из которых включены в Красную книгу Воронежской области, а еще 19 — в Красную книгу России. Создание ООПТ поможет защитить многие растения, оказавшиеся под угрозой исчезновения.

Собственники земель опасаются, что режим охраны ООПТ может помешать привычному укладу жизни. Чтобы обсудить эти вопросы, с жителями районов проведут встречу.