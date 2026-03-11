В России впервые появится ГОСТ на медовуху

Новый ГОСТ вводит четкое определение того, какой напиток можно считать медовухой. Это слабоалкогольный напиток брожения крепостью от 1,5% до 6%, изготовленный путем спиртового брожения сусла, содержащего не менее 8% меда. Разрешается для подслащивания использовать мед или иные продукты пчеловодства, а также растительное сырье, допускаются также натуральные сахаросодержащие вещества. Кроме того, разрешается насыщать напиток диоксидом углерода в результате брожения сусла медового.