Жительница Иркутска стала участницей нового сезона шоу «Мама в 16»

Жительница Иркутска стала героиней нового сезона шоу «Мама в 16». Известно, что девушку зовут Мария, она встречается с парнем-афроамериканцем, который старше ее на восемь лет.
Как стало известно из анонса выпуска, девушка познакомилась с парнем на вечеринке. По словам Марии, ее будущий партнер понравился ей за счет яркой внешности.
— Он подошел ко мне и сказал, какие у меня красивые глаза, — вспоминает Маша.
В итоге отношения пары привели к беременности девушки. В небольшом отрывке авторы проекта показали фрагменты знакомства и быта молодых людей. У пары возникли проблемы с регистрацией брака. Чтобы решить этот вопрос, парень был вынужден уехать к себе на Родину. Тогда у молодых и начались конфликты и разногласия.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю о студентке колледжа Эрике Никитиной, которая забеременела в 17 лет. Отцом ребенка стал ее бойфренд — десятиклассник Егор. Школьники рассказали друг о друге родителям, но те даже подумать не могли, во что превратятся прогулки и свидания. Подробнее — читайте здесь.