Синергия музыки, стихов и юмора: в Светлогорске пройдёт концерт Сергея Трофимова

«Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален своим музыкальным и поэтическим дарованием. Синергия музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу. В его текстах есть всё, чего порой не хватает в жизни: задор и искринка, трезвый взгляд на происходящее и глубокие вопросы, которые время от времени должен задавать себе каждый человек», — пишут об исполнителе.