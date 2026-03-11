Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синергия музыки, стихов и юмора: в Светлогорске пройдёт концерт Сергея Трофимова

Автор хитов «Ветер в голове» и «Город Сочи» выступит в «Янтарь-холле» 17 мая.

Источник: Клопс.ru

В театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 17 мая, пройдёт концерт Сергея Трофимова. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Музыкант специализируется на композициях в жанре эстрадного шансона, блюза, регги и авторской песни. Главными хитами артиста стали «Ветер в голове», «Город Сочи», «Весенний блюз», «Дальнобойная», «Я скучаю по тебе» и многие другие.

«Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален своим музыкальным и поэтическим дарованием. Синергия музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу. В его текстах есть всё, чего порой не хватает в жизни: задор и искринка, трезвый взгляд на происходящее и глубокие вопросы, которые время от времени должен задавать себе каждый человек», — пишут об исполнителе.

Начало в 16:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».