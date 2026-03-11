Ричмонд
В Стерлитамаке продают трехэтажный оздоровительный комплекс за 122 млн рублей

Здание на Льва Толстого с сауной «Валькирия» уйдет без торгов.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Стерлитамака сообщила о продаже трехэтажного здания, принадлежащего ООО «Городской оздоровительный комплекс». Объект площадью 2007,3 квадратных метра расположен на улице Льва Толстого, 4.

Сейчас в нем работает сауна «Валькирия». Как пояснили в МКУ «Городская казна», собственники приняли решение продать недвижимость по прямому договору, без проведения аукциона.

Цена с учетом НДС составляет 122 миллиона рублей, передает «Башинформ».

