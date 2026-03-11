В Стерлитамаке продают трехэтажный оздоровительный комплекс за 122 млн рублей

Администрация Стерлитамака сообщила о продаже трехэтажного здания, принадлежащего ООО «Городской оздоровительный комплекс». Объект площадью 2007,3 квадратных метра расположен на улице Льва Толстого, 4.
Сейчас в нем работает сауна «Валькирия». Как пояснили в МКУ «Городская казна», собственники приняли решение продать недвижимость по прямому договору, без проведения аукциона.
Цена с учетом НДС составляет 122 миллиона рублей, передает «Башинформ».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.