Курганские власти опровергли сообщения о видеокамерах в школьном туалете

Администрация Кургана опровергла информацию о камерах в женском туалете в школе.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар — РИА Новости. Власти Кургана опровергли информацию о том, что в женском туалете школы № 22 установлены видеокамеры.

СМИ ранее в среду сообщили, что в курганской школе № 22 учащиеся заметили камеру в женском туалете на первом этаже.

«В туалетах 22-й школы камер нет. Все имеющиеся камеры установлены только в рамках исполнения мероприятий по антитеррористической безопасности», — сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что камеры расположены снаружи по периметру здания школы, а также внутри школы: в малом и большом спортивных залах, в актовом зале, в столовой (в залах для приема и приготовления пищи), а также в фойе первого этажа, на лестничных маршах.