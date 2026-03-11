Прокуратура через суд обязала два поселения под Ростовом создать маневренный фонд

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления главам поселений, а также обратилась в суд с исковыми заявлениями. Надзорное ведомство требовало обязать местные администрации приобрести благоустроенные жилые помещения для пополнения маневренного фонда. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора.