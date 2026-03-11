Ричмонд
В Молдове бензин и дизель продолжают дорожать: А в это время мировые цены на нефть за сутки упали на 30 процентов — что происходит

Какой будет цена на нефтепродукты в четверг, 12 марта.

Источник: Комсомольская правда

Цены на горючее продолжают бить по кошелькам и нервам водителей.

Завтра, 12 марта, бензин подорожает на 27 банов, а дизтопливо — на 53 бана.

Причем на некоторых заправках, водители не могут заправиться. Например, на трассе в Ставченах в сторону Крикова закончился дизель.

При этом, по утверждению политолога Эрнеста Варданяна, нефть за сутки упала в цене на 30%:

«Но для так называемого агентства (Национальное агентство по регулированию энергетики) “Накручиваем цены как хотим” в Молдове — это не основание для снижения цены на бензин и дизтопливо.

Когда цены на мировых биржах начали резко расти в прошлый понедельник, в Молдове при наличии запасов, закупленных по более низкой цене, топливо моментально подорожало, потому что, а почему бы нет?

Но когда мировые цены снизились, а в Молдове, где всё ещё не закончились те самые дешевые запасы, цены моментально… поднялись дальше, потому что, а почему бы нет?".

Напомним, что в Молдове из-за кризиса на рынке энергоресурсов закрылась известная сеть автозаправок.

Ранее в социальных сетях начала появляться информация, что на некоторых заправках ограничили выдачу дизельного топлива.

Цены на топливо в Молдове на 12 марта. Фото: НАРЭ.