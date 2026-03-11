Почему ученые спорят по поводу пятого океана и где он находится

Океаны покрывают большую часть поверхности Земли и играют ключевую роль в формировании климата, поддержании экосистем и развитии жизни на планете. При этом вопрос о том, сколько в мире океанов, до сих пор вызывает дискуссии среди географов. В учебниках и справочниках вы найдете ответ — четыре, однако сегодня все чаще говорят о пятом. Какие океаны существуют на Земле и в чем их особенности — в материале «Газеты.Ru».