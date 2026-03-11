Продумываем доставку школьников: в Гвардейске готовятся к реконструкции моста

Мост в Гвардейске, на который выделяют почти миллиард рублей, будут ремонтировать несколько лет, власти продумывают логистику на время его закрытия. Об этом рассказала глава Гвардейского муниципального округа Анна Сбойнова в прямом эфире ЦУР «ВКонтакте».
«Это очень нужный не только для жителей Гвардейска, но и для всего региона объект. В настоящее время продолжается оформление документов. Подрядчика выберем в апреле, после этого определимся с графиком работ, и станут понятны даты закрытия моста», — рассказала Сбойнова.
Работы по реконструкции продлятся около трёх лет. За это время планируется, в частности, увеличить несущую способность опор моста, заменить пролёты.
«Мы понимаем, что этот мост не только город делит пополам, но и весь округ в целом. За рекой находится много посёлков. Мы заранее прорабатываем транспортно-логистическое обеспечение жителей, доставку школьников», — заключила чиновница.