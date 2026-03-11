В здании царицынской каланчи откроют музей художника Лосева и арт-центр

Новый музейный комплекс откроется в Волгограде. Площадкой для него станет здание царицынской пожарной каланчи. 11 марта здесь побывал глава региона Андрей Бочаров, чтобы обсудить создание культурно-просветительского центра.
«Здание будет передано музею Машкова и станет частью большого культурного комплекса. В новом творческом пространстве будут представлены произведения художника Виктора Лосева и других сталинградских и волгоградских мастеров, современных и будущих художников», — сообщил губернатор.
Помещения также будут использовать для мероприятий с участием детей и молодежи.
«Надо давать подрастающему поколению возможность получать знания от лучших специалистов. А в новом центре вообще уникальная история: здесь столько помещений, где можно создать студии различных направлений, проводить концерты, представления, коллаборации и творческие вечера», — подчеркнул глава региона.