Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В здании царицынской каланчи откроют музей художника Лосева и арт-центр

Здание будет передано музею Машкова и станет частью большого культурного комплекса.

Новый музейный комплекс откроется в Волгограде. Площадкой для него станет здание царицынской пожарной каланчи. 11 марта здесь побывал глава региона Андрей Бочаров, чтобы обсудить создание культурно-просветительского центра.

«Здание будет передано музею Машкова и станет частью большого культурного комплекса. В новом творческом пространстве будут представлены произведения художника Виктора Лосева и других сталинградских и волгоградских мастеров, современных и будущих художников», — сообщил губернатор.

Помещения также будут использовать для мероприятий с участием детей и молодежи.

«Надо давать подрастающему поколению возможность получать знания от лучших специалистов. А в новом центре вообще уникальная история: здесь столько помещений, где можно создать студии различных направлений, проводить концерты, представления, коллаборации и творческие вечера», — подчеркнул глава региона.