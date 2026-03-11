Ричмонд
В Звенигороде нашли тело одного из пропавших у реки детей

Работу спасателей усложняют ледоход и низкая температура воды.

Источник: Клопс.ru

В Звенигороде нашли тело одного из трёх пропавших школьников. Об этом в телеграм-канале МЧС России сообщили в среду, 11 марта.

По данным ведомства, в операции участвуют около 130 человек и 46 единиц техники. Сегодня к работам дополнительно подключили аэромобильный отряд «Центроспас». Спасатели, сотрудники экстренных служб и волонтёры обследуют город, берег Москвы-реки и акваторию.

Сейчас основное внимание уделяют реке и береговой линии. Специалисты проверяют дно и пространство подо льдом с помощью эхолотов и другого оборудования. Работы идут без перерыва.

Ночью спасатели на двух лодках с прожекторами осмотрели дно реки и 20 км берега. Днём аэролодки прошли ещё 17 км вниз по течению от штаба. В это же время водолазы обследуют противоположный берег, а шесть лодок с камерами бокового обзора проверили ещё 14 км.

«Работу поисковых групп осложняют вскрытие реки и движение льда, низкая температура воды. Поисковая операция продолжается», — добавили в МЧС.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали 7 марта. В последний раз очевидцы видели детей возле Москвы-реки. К поискам детей подключили авиацию.