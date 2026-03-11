В Звенигороде нашли тело одного из пропавших у реки детей

Ночью спасатели на двух лодках с прожекторами осмотрели дно реки и 20 км берега. Днём аэролодки прошли ещё 17 км вниз по течению от штаба. В это же время водолазы обследуют противоположный берег, а шесть лодок с камерами бокового обзора проверили ещё 14 км.