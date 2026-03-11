Скончался бывший вице-губернатор Омской области Борис Цыба

С 1996 по 2012 год Борис Цыба возглавлял представительство Омской области при правительстве России. На этом посту он обеспечивал взаимодействие между региональными и федеральными органами власти, способствовал привлечению ресурсов для социально-экономического развития Омского региона. Работа в рамках федеративных отношений позволяла эффективно отстаивать интересы области на общегосударственном уровне.