Скончался бывший вице-губернатор Омской области Борис Цыба

В Омской области на 88-м году жизни скончался Борис Цыба, бывший заместитель губернатора и руководитель представительства региона при правительстве Российской Федерации. Деятельность покойного была отмечена государственными наградами и почетным званием «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Борис Цыба родился в городе Зыряновск. С 1961 года он занимал руководящие должности в сфере строительства в Казахской ССР и РСФСР, внес значительный вклад в развитие инфраструктуры сибирских регионов. Его профессиональный путь отражает историю становления строительной отрасли в условиях советского и постсоветского пространства.
С 1996 по 2012 год Борис Цыба возглавлял представительство Омской области при правительстве России. На этом посту он обеспечивал взаимодействие между региональными и федеральными органами власти, способствовал привлечению ресурсов для социально-экономического развития Омского региона. Работа в рамках федеративных отношений позволяла эффективно отстаивать интересы области на общегосударственном уровне.
За многолетний труд Борис Цыба был награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» — высшая форма признания заслуг перед отраслью и страной. Эти награды отражают вклад деятеля в реализацию государственных программ в сфере жилищного и промышленного строительства.
Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Бориса Цыбы.