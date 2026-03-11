Суд обязал «Балтптицепром» обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в Граевку

«Установлено, что ООО ТПК “Балтптицепром” осуществляет сброс загрязненных сточных вод в реку Граевка в районе пос. Люблино Светловского городского округа с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование. По иску прокуратуры суд возложил обязанность на предприятие обеспечить очистку сточных вод до установленных нормативов. Исполнение решения суда на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении.