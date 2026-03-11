На волгоградку завели дело после «пьяного» ДТП с бегством 8 марта

Отметим, что разыскать водителя полицейским удалось оперативно в тот же день. Уголовное дело возбуждено сотрудниками отдела полиции № 6 по ч.2 ст. 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия. С учетом всех обстоятельств ДТП, сообщает ИА «Высота 102», женщине грозит в качестве максимального наказания лишение свободы сроком до семи лет.