Суд отказал москвичу в бесплатной пицце на сто лет за татуировку

Согласно материалам, в сентябре 2018 года Мезенцев принял участие в рекламной акции «Доминос навсегда». По её условиям первые 350 человек, набившие татуировку с логотипом Domino’s, получали сертификат на 100 промокодов на пиццу ежегодно на протяжении 100 лет. Мужчина сделал тату, прошел верификацию и до декабря 2022 года регулярно получал бесплатные пиццы.