Минздрав разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь

Согласно документу, в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов планируется включить пептидную вакцину «Онкопепт» для борьбы с колоректальным раком, персонализированную терапию мРНК-вакциной, а также Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных аутологичных Т лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.