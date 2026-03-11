Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь

Минздрав разработал проект по внесению онковакцин в бесплатную медпомощь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минздрав РФ разработал проект по включению онковакцин в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год, выяснило РИА Новости, изучив проект постановления.

Согласно документу, в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов планируется включить пептидную вакцину «Онкопепт» для борьбы с колоректальным раком, персонализированную терапию мРНК-вакциной, а также Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных аутологичных Т лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что вакцины от разных видов рака планируется включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.