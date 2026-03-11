С помощью ИИ установлена подлинная дата рождения советского генсека Черненко

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российские генеалоги с помощью современного онлайн-сервиса для архивного поиска установили подлинную дату рождения генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Константина Черненко. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией генеалогических исследований Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Алексей Нилогов.
«Удалось выявить подлинную метрическую запись о рождении/крещении генерального секретаря ЦК КПСС — Константина Устиновича Черненко. Официальной датой рождения Черненко считалось 11 сентября 1911 г. (24 сентября 1911 г. по новому григорианскому календарю). Однако, согласно найденной записи, будущий генсек родился 18 сентября 1912 г. (или по новому стилю — 1 октября 1912 г.)», — сообщил Нилогов.
Он отметил, что уточнение даты рождения Черненко — результат совместной работы с ученым Владимиром Могильниковым при помощи проекта Яндекса «Поиск по архивам».
Константин Черненко родился на территории современного Красноярского края. По словам ученого, ранее он пытался найти отметку о Черненко в метрических книгах в Красноярском краевом архиве, но она была обнаружена в национальном архиве Хакасии, метрические книги из которого были добавлены в базу онлайн-сервиса несколько дней назад.
«Это не просто оцифрованные документы. Идет распознавание рукописного дореволюционного текста, и можно методом клика найти иголку в стоге сена в архивном фонде», — подчеркнул ученый.
Константин Черненко — уроженец села Большая Тесь на юге Енисейской губернии, которая включала в себя Красноярский край и Хакасию. С февраля 1984 по март 1985 года он стоял во главе государства — был генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Советского Союза.