Вечером 11 марта в Иркутске началась метель

После оттепели, которая радовала сибиряков в начале марта, на территорию Иркутска вновь вернулись холода. Так, вечером 11 марта в областном центре началась сильная метель. Непогода застала жителей еще после обеда, когда в городе прошел кратковременный мокрый снег с дождем.
— Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15−20 м/с, а где-то по области и вовсе будь дуть со скоростью 25 м/с, — рассказали КП-Иркутск в Гидрометцентре.
Ситуацию ухудшает и мокрый снег. Он, по словам синоптиков, будет идти умеренно всю ночь. Поэтому утром 12 марта на дорогах возможна будет гололедица и налипание снега. С погодой не повезет и туристам, которые находятся на Байкале. Там ожидается очень сильный северо-западный ветер 30−35 м/с.
Ранее из-за непогоды на федеральных трассах полицейские вводили временные ограничения движения. Так, водителям фур и автобусов нельзя было проехать по участкам на автодорогах в Тулунском и Нижнеудинском районах, а также на трассе Братск — Усть-Илимск.