Вечером 11 марта в Иркутске началась метель

Ситуацию ухудшает и мокрый снег. Он, по словам синоптиков, будет идти умеренно всю ночь. Поэтому утром 12 марта на дорогах возможна будет гололедица и налипание снега. С погодой не повезет и туристам, которые находятся на Байкале. Там ожидается очень сильный северо-западный ветер 30−35 м/с.