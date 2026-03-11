Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В среду Калининград побил температурный рекорд 1975 года

Воздух в городе прогрелся до +15,9°C.

Калининград побил суточный температурный рекорд 1975 года. В среду, 11 марта, воздух в городе прогрелся до +15,9°C. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В регионе также зафиксировали первые +17°С в этом сезоне. Сильнее всего воздух прогрелся в Храброво. На побережье было прохладнее — в Балтийске столбик термометра поднялся лишь до +12°С.

Ранее сообщали, что к концу недели в Калининградской области прогнозируют потепление до +18°C. Перед этим в регионе прогнозируют небольшое похолодание. Теплее всего будет в пятницу и субботу.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.