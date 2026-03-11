В среду Калининград побил температурный рекорд 1975 года

Калининград побил суточный температурный рекорд 1975 года. В среду, 11 марта, воздух в городе прогрелся до +15,9°C. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В регионе также зафиксировали первые +17°С в этом сезоне. Сильнее всего воздух прогрелся в Храброво. На побережье было прохладнее — в Балтийске столбик термометра поднялся лишь до +12°С.
Ранее сообщали, что к концу недели в Калининградской области прогнозируют потепление до +18°C. Перед этим в регионе прогнозируют небольшое похолодание. Теплее всего будет в пятницу и субботу.
