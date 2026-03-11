Бизнесмен из Ростова Вадим Викулов впервые вошел в мировой рейтинг «Форбс»

Предприниматель из Ростова-на-Дону Вадим Викулов впервые вошел в рейтинг мировых миллиардеров «Форбс» (Forbes), сообщает «Город N».
Донской бизнесмен с капиталом в 1,5 млрд долларов оказался четвертым из 14-ти среди новых российских участников рейтинга. В мировом перечне у него 2600-е место.
Вадим Викулов окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище. В 1980 годы он работал в «Совфрахте», затем зарегистрировал в Германии брокерскую компанию со специализацией на торговых и фрахтовых операциях.
В 1992 году была зарегистрирована новая компания в сфере перевозки грузов водным транспортом. В 1996 году главный офис этой организации переехал в донскую столицу, затем началась работа по экспору зерновых.
В 2024 году консолидированная выручка компании выросла на 20,5%, почти до 340 млрд рублей. Тогда же было экспортировано 7,7 млн тонн зерна (на 24% больше, чем за такой же период 2023 года).
