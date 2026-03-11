Ричмонд
Востоковед: Иран повышает ставки

Иран сменил тактику в текущем конфликте против США и Израиля. Об этом пишет востоковед Турал Керимов в своем телеграм-канале «Разворот на Восток», комментируя заявление иранского командования, что «политика ответных ударов закончилась».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Иран повышает ставки, и делается это в контексте достаточно прагматичной концепции, уверен эксперт.

Тегеран понимает, что победить США и Израиль он не может, но может сделать так, чтобы они проиграли. Вот такой парадокс. И он разворачивается на наших глазах.

Турал Керимов
востоковед, автор телеграм-канала «Разворот на Восток»

Агентство Fars со ссылкой на центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщило, что вместо ответных ударов Иран будет наносить «удар за ударом». «Политика ответных ударов закончилась», — заявил пресс-секретарь центрального штаба «Хатам аль-Анбия».

Ранее КСИР пообещал бить по целям США и Израиля, пока они не капитулируют.

