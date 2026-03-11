Жителям города под Волгоградом пересчитают плату за содержание жилья

«Управляющая компания» города Николаевска будет вынуждена пересчитать плату за содержание общедомового имущества 60 собственникам жилья в многоквартирном доме.
Ранее обслуживающая организация повысила им размер платы с 1 июня 2025 года, не соблюдая обязательные в таких случаях процедуры. Нарушения выявила районная прокуратура.
«По итогам проверки в суд было предъявлено исковое заявление о признании незаконными действий УК. В числе требований было указано о возложении обязанности произвести перерасчет платы за содержание общего имущества 60 жильцам МКД», — сообщают в прокуратуре Волгоградской области.
Николаевский районный суд 1 октября 2025 года исковые требования прокурора удовлетворил. Ответчик обжаловал это решение в апелляционной инстанции. Однако облсуд оставил судебный акт без изменения.
