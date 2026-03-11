Жителям города под Волгоградом пересчитают плату за содержание жилья

«По итогам проверки в суд было предъявлено исковое заявление о признании незаконными действий УК. В числе требований было указано о возложении обязанности произвести перерасчет платы за содержание общего имущества 60 жильцам МКД», — сообщают в прокуратуре Волгоградской области.