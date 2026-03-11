Ричмонд
Туристы из Пхукета не смогли вовремя вылететь в Иркутск

Рейс SU661 должен вылететь в столицу Приангарья в 23:30 и приземлиться 12 марта в 06:56.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Туристы из Пхукета не смогли вовремя вылететь в Иркутск. Аэропорт острова был вынужден временно прекратить работу из-за происшествия с самолетом. Лайнер из Индии совершил жесткую посадку, при которой поверил шасси. Из-за этого взлетно-посадочная полоса оказалась заблокирована.

— Авиакомпания корректирует расписание вылетов в/из Пхукета в связи с временной приостановкой всех взлётно-посадочных операций, — прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.

По последним данным, рейс SU661 должен был вылететь из Пхукета в Иркутск в 21:00. Сейчас он перенесен на 23:30, по расписанию самолет должен приземлиться в аэропорту областного центра 12 марта в 06:56 по местному времени.

По последним данным, рейс SU661 должен был вылететь из Пхукета в Иркутск в 21:00. Сейчас он перенесен на 23:30, по расписанию самолет должен приземлиться в аэропорту областного центра 12 марта в 06:56 по местному времени.