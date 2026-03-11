В Калининградской области проснулись клещи: эксперты рассказали, когда ждать пик активности

Членистоногие начинают проявлять активность, когда температура воздуха поднимается примерно до +5 градусов. В этот период они особенно опасны. По словам главы ведомства, первая волна обращений после присасывания клещей в Калининградской области обычно приходится на май и июнь, вторая — на конец августа и начало сентября. Ежегодно в медучреждения региона обращаются более 5 тысяч человек, пострадавших от иксодовых. Каждый третий из них — ребёнок младше 14 лет.