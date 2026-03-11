В Калининградской области проснулись клещи: эксперты рассказали, когда ждать пик активности

В Калининградской области после аномально холодной зимы проснулись клещи, пик их активности ожидается в мае — июне. Такое заявление сделала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передаёт ТАСС во вторник, 11 марта.
Членистоногие начинают проявлять активность, когда температура воздуха поднимается примерно до +5 градусов. В этот период они особенно опасны. По словам главы ведомства, первая волна обращений после присасывания клещей в Калининградской области обычно приходится на май и июнь, вторая — на конец августа и начало сентября. Ежегодно в медучреждения региона обращаются более 5 тысяч человек, пострадавших от иксодовых. Каждый третий из них — ребёнок младше 14 лет.
В Калининградской области регистрируют две основные инфекции, которые переносят клещи. В прошлом году выявили 16 случаев вирусного энцефалита (среднегодовой показатель — 20−25) и 65 случаев боррелиоза, который также передаётся через укус.
Что касается боррелиоза, Калининградская область давно относится к территориям с высоким уровнем заболеваемости этой инфекцией. При этом растёт и доля заражённых клещей: если раньше этот показатель составлял около 10−12%, то по итогам прошлого года вырос до 18−19%.
Встретить клеща в Калининградской области можно практически везде. Выше риск в районах, где больше лесов, — в Краснознаменском, Нестеровском и Озерском.
