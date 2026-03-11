Ричмонд
Reuters: Boeing поставит Израилю до 5000 «умных» бомб

Американская компания Boeing подписала контракт с Израилем на поставку 5000 «умных бомб воздушного базирования» на сумму 289 млн долларов, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Агентство подчеркивает, что новый контракт не связан с продолжающимися американо-израильскими ударами по Ирану. Начало поставок по контракту запланировано не ранее чем через три года.

Разработанная Boeing бомба малого калибра — это управляемый боеприпас, который израильские самолеты смогут запускать по целям на расстоянии около 64 километров.

Reuters напоминает, что в прошлом году Пентагон заключил с Boeing контракт на 8,6 млрд долларов на производство и поставку истребителей F-15 в Израиль. А на прошлой неделе администрация Дональда Трампа в обход конгресса использовала чрезвычайные полномочия для ускорения продажи Израилю более 20 000 бомб на сумму около 650 млн долларов.

Кроме того, представитель Госдепартамента в субботу подтвердил, что Израиль дополнительно закупит у США критически важные боеприпасы на сумму 298 млн долларов. Ранее в этом году Госдеп одобрил три отдельных контракта на продажу Израилю вертолетов Boeing Apache на сумму более 6,5 млрд долларов.