В Калининградскую область с начала года ввезли 2,9 тыс. тонн цитрусовых

С 1 января по 4 марта через пункты пропуска, расположенные в Калининградской области, управление Россельхознадзора проконтролировало 475 партий импортных цитрусовых фруктов общим весом более 2,9 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба ведомства, это значительно превосходит показатели за аналогичный период прошлого года, когда было ввезено 2,4 тыс. тонн.