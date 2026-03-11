Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать Героя России Ярашева рассказала, как узнала о подвиге своего сына

Мать Героя РФ из Самарской области рассказала, как узнала о подвиге своего сына.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мать бойца из Самарской области, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала журналистам, что о подвиге сына ей сообщили в госпитале.

О подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева президенту России Владимиру Путину доложил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. Молодой человек ранее отслужил срочную службу, после чего подписал контракт. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь. В среду Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву.

«Он просто на задании, сказали мне, я ничего не знала. Это я узнала, что он удерживал позицию, в госпитале мне сказали», — рассказала мать.

Женщина добавила, что о состоянии сына она узнала от его девушки.

«Она сказала, что Сережа нашелся, но он будет без ног… (из-за обморожения — ред.)», — сказала мать.

Ярашева отметила, что сначала хотела забрать его в Самару, потому что нашла хорошего хирурга, но потом выяснилось, что сыну уже сделали операцию и ему необходимо восстановление.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше