Эпидемиолог: клещевой энцефалит в области долго не диагностировали

«И мы сначала регистрировали один-два случая в год, вот прямо такие стертые клинические формы, еле-еле похожие на что-то вот, что описывается в клинике клещевого энцефалита. И вы посмотрите, в динамике процесса мы имеем уже более выраженные клинические формы. И статистика, с одного-двух случаев в год или за два года, она ушла в 16−25. Вот для этого мы работаем, прежде всего, для населения, чтобы показать, что да, проблема есть, ее нужно решать через принимаемое лично решение. А в данном случае мы идем уже на вакцинопрофилактику, говорим о том, что она нужна», — пояснила Ташкинова.