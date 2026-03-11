В Ростове будут судить бывшего сотрудника Госавтоинспекции

В Ростове-на-Дону бывшего сотрудника Госавтоинспекции обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации. Следствие уже завершилось, теперь дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Экс-правоохранителя подозревают в трех эпизодах нарушения закона. По версии следствия, в 2022 и 2023 годах мужчина по просьбе знакомого получал доступ к закрытой информации в федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Он копировал сведения о транспортных средствах и их собственниках и передавал сообщнику.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов собственной безопасности МВД. Добавим, по части 3 статьи 272 УК РФ подозреваемому грозят штраф до 500 тысяч рублей, до четырех лет ограничения свободы, до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.
