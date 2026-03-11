Минприроды объявило войну нелегальным стокам: под прицелом — Товарная, Голубая и ручьи Калининграда

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области усилило борьбу с незаконными сбросами в водные объекты. Оперативный штаб продолжает выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Основное внимание сейчас уделено реке Товарной в Калининграде.
Совместно с администрацией Калининграда инспекторы обследовали больше 14 километров русла в областном центре и Гурьевском районе. Из 129 предполагаемых точек сброса подтвердили 77 незаконных выпусков.
Результат уже есть: муниципалитет ликвидировал 16 стоков от физических лиц, ещё три предприятия затампонировали добровольно. По 24 выпускам минприроды направило иски в суд с требованием принудительной ликвидации.
Куда направятся дальше.
В марте специалисты проведут выездные обследования ручьёв Воздушного, Ботанического, Северного и реки Голубой. Голубая, кстати, берёт начало из озера Дивного у Холмогоровки и впадает в Верхнее озеро. Чтобы предотвратить загрязнение самого Верхнего озера, администрации города рекомендовано убрать все несанкционированные стоки от частных домов в ручей Ботанический.
На ручье Северном пройдут рейды по частному сектору — будут искать незаконные врезки. Параллельно устанавливают юридических лиц, ведущих незаконную деятельность на берегах.
На улице Стрелковой прорабатывают вопрос установки пескоуловителей. Это должно остановить попадание песка из ливнёвки в ручей и предотвратить обмеление.
В этом же месяце запланировано масштабное обследование реки Голубой.