Минприроды объявило войну нелегальным стокам: под прицелом — Товарная, Голубая и ручьи Калининграда

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области усилило борьбу с незаконными сбросами в водные объекты. Оперативный штаб продолжает выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Основное внимание сейчас уделено реке Товарной в Калининграде. Совместно с администрацией Калининграда инспекторы обследовали больше 14 километров русла в областном центре и Гурьевском районе….