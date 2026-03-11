На фоне ближневосточного кризиса европейцы снова поехали в Калининградскую область за дешёвым бензином — СМИ

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо в ЕС резко выросли, и Калининградская область снова привлекла внимание европейских автомобилистов. Об этом Life пишет в среду, 11 марта.
За последние десять дней бензин на заправках в Германии и Польше подорожал на 15−20%. Сейчас за литр АИ-95 в Польше просят около 131 рубля, в Германии — до 193 рублей, тогда как в Калининградской области он стоит примерно 68 рублей.
Из-за такой разницы в цене жители соседних стран снова поехали в российский регион за более дешёвым топливом. Ради экономии автомобилисты готовы часами стоять в очередях на границе. В материале отмечается, что больше всего машин собирается у заправок рядом с Мамоново и Багратионовском.
Цены на автомобильное топливо резко выросли не только в Польше и Германии, но и в Литве. В русскоязычном чате тех, кто регулярно ездит в Калининград, обсуждают новое подорожание и публикуют снимки с заправок.