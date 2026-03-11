«Не позволяйте детям чувствовать себя брошенными»: калининградец рассказал о жестоких 90-х и о том, как избавился от наркотической зависимости

Девяностые в России стали временем взросления для целого поколения, но для многих эти воспоминания горьки. Тотальный дефицит, вечно занятые взрослые и доступность наркотиков толкнули тысячи подростков в зависимость на долгие годы. Историю о том, как он выжил и обрёл трезвость, рассказал калининградец Павел (имя изменено).
Павлу 48 лет. Нынешнюю свою жизнь он называет «уютной и комфортной». Мужчина занимает должность коммерческого директора в строительной компании, увлекается духовным развитием и самопознанием.
Но к этому калининградец пришёл только сейчас. В юности он был лишён чего-то очень важного, и поэтому судьбу пришлось выстраивать буквально по кирпичику. А виной всему — наркотическая зависимость, укравшая у Павла не один год полноценной жизни.
Неспособен взаимодействовать с миром.
По словам мужчины, он со стопроцентной уверенностью может сказать, что именно стало катализатором употребления. Когда Павлу было 9 лет, он пережил психологическую травму.
В семье калининградца родился младший брат, который тяжело болел. И тогда родители решили отправить маленького Пашу пожить на пару месяцев к малознакомым родственникам. Мальчик испытал сильный страх.
«Я боялся, что меня просто выкинули и не заберут назад, — вспоминает собеседник “Клопс”. — Это мощнейшим образом поменяло меня, стало основой моей зависимости и главной причиной всех проблем, даже сейчас. Я по-прежнему очень-очень одинок. Не подпускаю к себе людей, не сближаюсь эмоционально. Я никому не доверяю.
В общем, не позволяйте своим детям чувствовать, что вы их бросили. Когда я вернулся, родители были для меня уже чужими. Я стал подворовывать и врать".
Так мальчик закрылся для мира. Уже в 14 лет он впервые попробовал алкоголь на дне рождения у девочки из параллельного класса. Паше понравилось состояние опьянения, и через некоторое время он «с радостью подключился к курительным наркотикам».
«Я ребёнок 90-х. Меня всё это влекло, казалось чем-то очень интересным, — делится калининградец. — А когда мне было уже 16 лет, я начал употреблять тяжёлые наркотики. Я уже слышал о них, и в какой-то момент просто пришёл к своему другу, который уже употреблял их, на урок физкультуры. И сказал, что я тоже хочу попробовать».
Так Павел подсел на вещества. Тот период вспоминает не без грусти: он был очень несчастным и чувствовал себя потерянным человеком.
«Я гнался за этим постоянно, — вздыхает мужчина. — Сейчас понимаю, что просто для того, чтобы не чувствовать нормальную жизнь. Не быть с ней на равных, наверное. Не подключаться к социуму. Быть в одиночестве. Печальная, на самом деле, картина. Чего мне не хватало? Просто умения жить. Моя психика сформировалась таким образом, что я был неспособен взаимодействовать с миром».
«Это было время потерянных людей».
Павел рассказывает, что в девяностые наркотиков было очень много. Люди, лишённые ориентиров и чёткого понимания, что их ждёт в будущем, искали способа заглушить внутреннюю боль. Смятение помогало им быстрее подсесть на вещества.
«Это было время потерянных людей. Поэтому мне не надо было попадать в какую-то особенную компанию, я просто сам в неё пришёл. Это не было случайностью», — рассказывает собеседник «Клопс».
«Я начал чувствовать надежду».
В 2013 году Павел устроился работать в компанию по продаже биометрических замков. И однажды, просто сидя в своём кабинете, испытал озарение: «Сейчас я могу остановиться».
«Это ощущалось, знаете, как счастье какое-то, — делится мужчина. — Я начал чувствовать надежду. И это действительно удивительный момент. Моё тело знало целую кучу разных ощущений. Но здесь я столкнулся с чем-то совершенно новым. Надежда — это было какое-то глубокое чувство, сильное и прекрасное. И совершенно мне не знакомое. Именно с этого начались реальные изменения в моей жизни».
Через некоторое время Павел пришёл в сообщество «Анонимные Наркоманы». С их помощью — правда, лишь со второй попытки — ему удалось наконец завязать. С июля 2020 года он ничего не употребляет — это самый долгий период трезвости с 14 лет.
Волшебный ключ из этой клетки.
Мужчина рассказал про свои пути избавления от зависимости. Павел обращался к врачам, кодировался, несколько раз лежал в реабилитационном центре, но это не оказывало достаточного эффекта. Единственным спасением стало сообщество «Анонимные Наркоманы».
«Я как будто нашёл волшебный ключ из этой клетки. Программа “АН” — это удивительная вещь», — говорит он.
Программа даёт огромную поддержку, но мужчина и сам постоянно работает над собой. Калининградец встречается с психотерапевтом, занимается медитациями, личностным и духовным развитием.
Павел строит большие планы на будущее. Но самой главной его мечтой остаётся создание настоящей тёплой и дружной семьи.
«Жена, дети, дом — нечто подобное… Но из-за травмы детской я до сих пор не могу себе позволить эмоционально к кому-то привязаться. Я очень боюсь, что меня бросят. Пока семейное счастье для меня недоступно», — с грустью заключил Павел.
У сообщества «Анонимные Наркоманы» всего одна цель — предоставить информацию о возможности выздоровления тем, кто употребляет наркотики и страдает от зависимости. Единственным условием вступления в него является желание прекратить употребление запрещённых веществ. Получить подробную информацию о калининградских АН можно по телефонам 8 (4012) 52−39−38, +7 (921) 710−39−38 либо на официальном сайте сообщества.
