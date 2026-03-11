«Не позволяйте детям чувствовать себя брошенными»: калининградец рассказал о жестоких 90-х и о том, как избавился от наркотической зависимости

«Я гнался за этим постоянно, — вздыхает мужчина. — Сейчас понимаю, что просто для того, чтобы не чувствовать нормальную жизнь. Не быть с ней на равных, наверное. Не подключаться к социуму. Быть в одиночестве. Печальная, на самом деле, картина. Чего мне не хватало? Просто умения жить. Моя психика сформировалась таким образом, что я был неспособен взаимодействовать с миром».