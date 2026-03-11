Власти нашли инвестора для комплексного развития застроенных территорий на западе Пионерского

Всего на шести земельных участках располагается 26 зарегистрированных объектов капитального строительства: 23 дома и три гаража. Их состояние оценивают как ветхое и аварийное. Инвестор должен за свой счёт расселить жильцов, после чего сможет приступить к застройке территорий. На участках разрешено возводить здания высотой не более семи этажей. Новостройки рассчитывают ввести в эксплуатацию до 2034 года.