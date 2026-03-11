Власти нашли инвестора для комплексного развития застроенных территорий на западе Пионерского. Компания «СК Макрострой» получит участки общей площадью более восьми гектаров, включая землю с бывшим рыбацким поселением «Ной Вангенкруг». Результаты аукциона опубликовали на сайте ГИС «Торги».
Администрация Пионерского выставляла на аукцион право заключения договора о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц Рабочей и Набережной. Общая площадь земли со старым фондом составляет 8,25 гектара. Инвесторам предложили реализовать проект в четыре этапа.
Первая очередь включает два участка площадью 2,32 гектара на чётной стороне улицы Рабочей. Одна территория располагается между домами № 22 и 32. Там находятся жилые здания, многочисленные хозпостройки и спортивная площадка. Другая — массив между переулком Морским и дорогой в сторону посёлка Зори.
На втором этапе предлагают застроить 2,37 гектара на противоположной стороне. На первом участке находятся дома № 13, 15 и 17 на Рабочей. Он тянется до улицы Береговой. На второй территории стоят дома № 5 и 7.
Третий этап — земельный массив площадью два гектара на улице Набережной. Там располагается бывшее рыбацкое поселение «Ной Вангенкруг» — двухэтажные дома 1920-х годов постройки. На четвёртом этапе собираются комплексно развивать территорию в 1,6 гектара в районе домов № 1 и 3 на улице Рабочей.
Всего на шести земельных участках располагается 26 зарегистрированных объектов капитального строительства: 23 дома и три гаража. Их состояние оценивают как ветхое и аварийное. Инвестор должен за свой счёт расселить жильцов, после чего сможет приступить к застройке территорий. На участках разрешено возводить здания высотой не более семи этажей. Новостройки рассчитывают ввести в эксплуатацию до 2034 года.
Начальная цена права заключения договора о комплексном развитии территорий составляла 100 миллионов рублей. Победителем стало ООО СЗ «СК Макрострой». Компания предложила заплатить 211,4 миллиона рублей.
Отметим, что власти Пионерского уже заключали договор на комплексное развитие территорий с «СК Макрострой». Инвестор занимается застройкой на месте снесённых домов № 11, 34 и 38 на улице Рабочей. Там появятся многоквартирные здания. Объекты планировали ввести в эксплуатацию в 2026—2027 годах.
Ещё один договор о комплексном развитии заключали с ООО «Ника». Компания получила участки на улице Набережной, 1 и 3. Там предполагалось возводить жильё, а также объекты социального назначения и инженерной инфраструктуры.