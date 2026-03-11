Ричмонд
Власти нашли инвестора для комплексного развития застроенных территорий на западе Пионерского

Победителем торгов стала компания «СК Макрострой».

Власти нашли инвестора для комплексного развития застроенных территорий на западе Пионерского. Компания «СК Макрострой» получит участки общей площадью более восьми гектаров, включая землю с бывшим рыбацким поселением «Ной Вангенкруг». Результаты аукциона опубликовали на сайте ГИС «Торги».

Администрация Пионерского выставляла на аукцион право заключения договора о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц Рабочей и Набережной. Общая площадь земли со старым фондом составляет 8,25 гектара. Инвесторам предложили реализовать проект в четыре этапа.

Первая очередь включает два участка площадью 2,32 гектара на чётной стороне улицы Рабочей. Одна территория располагается между домами № 22 и 32. Там находятся жилые здания, многочисленные хозпостройки и спортивная площадка. Другая — массив между переулком Морским и дорогой в сторону посёлка Зори.

На втором этапе предлагают застроить 2,37 гектара на противоположной стороне. На первом участке находятся дома № 13, 15 и 17 на Рабочей. Он тянется до улицы Береговой. На второй территории стоят дома № 5 и 7.

Третий этап — земельный массив площадью два гектара на улице Набережной. Там располагается бывшее рыбацкое поселение «Ной Вангенкруг» — двухэтажные дома 1920-х годов постройки. На четвёртом этапе собираются комплексно развивать территорию в 1,6 гектара в районе домов № 1 и 3 на улице Рабочей.

Всего на шести земельных участках располагается 26 зарегистрированных объектов капитального строительства: 23 дома и три гаража. Их состояние оценивают как ветхое и аварийное. Инвестор должен за свой счёт расселить жильцов, после чего сможет приступить к застройке территорий. На участках разрешено возводить здания высотой не более семи этажей. Новостройки рассчитывают ввести в эксплуатацию до 2034 года.

Начальная цена права заключения договора о комплексном развитии территорий составляла 100 миллионов рублей. Победителем стало ООО СЗ «СК Макрострой». Компания предложила заплатить 211,4 миллиона рублей.

Отметим, что власти Пионерского уже заключали договор на комплексное развитие территорий с «СК Макрострой». Инвестор занимается застройкой на месте снесённых домов № 11, 34 и 38 на улице Рабочей. Там появятся многоквартирные здания. Объекты планировали ввести в эксплуатацию в 2026—2027 годах.

Ещё один договор о комплексном развитии заключали с ООО «Ника». Компания получила участки на улице Набережной, 1 и 3. Там предполагалось возводить жильё, а также объекты социального назначения и инженерной инфраструктуры.