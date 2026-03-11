Какие запреты и положительные новшества есть у самозанятых в 2026 году?

перепродажа чужих товаров. То есть нельзя закупить на оптовом рынке партию каких-либо товаров и потом продать их на маркетплейсе или иным способом. Но если самозанятый усовершенствовал чужой товар, а затем его продал, так можно — это считается уже товаром собственного производства. Например, приобрел белые гипсовые вазы или игрушки и вручную раскрасил их;