Какие запреты и положительные новшества есть у самозанятых в 2026 году?

Самозанятый может участвовать в системе соцстрахования, получая оплачиваемый больничный.
— Ключевые запреты для самозанятых можно условно подразделить на две группы — какие виды деятельности запрещены самозанятым и какие ограничения есть у самозанятых, — консультирует эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Рассмотрим кратко эти законодательные требования.
Какие виды деятельности запрещены самозанятым.
Запреты для самозанятых по закону 422‑ФЗ:
сдача в аренду нежилых помещений, в частности гаражей или апартаментов; Самозанятый может сдавать или продать собственную недвижимость, но налог при этом будет НДФЛ, а не НПД (который у самозанятых);
продажа подакцизных товаров — это достаточно обширный список, включающий этиловый спирт, спиртосодержащие товары, алкогольную продукцию (вина, водка и прочие напитки), пиво, виноградное и плодовое сусло, виноматериалы, табачную продукцию, легковые автомобили. Самозанятым, практикующим продажи, следует тщательно изучить эти запреты, поскольку имеются нюансы в отнесении товаров к подакцизным;
перепродажа чужих товаров. То есть нельзя закупить на оптовом рынке партию каких-либо товаров и потом продать их на маркетплейсе или иным способом. Но если самозанятый усовершенствовал чужой товар, а затем его продал, так можно — это считается уже товаром собственного производства. Например, приобрел белые гипсовые вазы или игрушки и вручную раскрасил их;
майнинг цифровой валюты и ее продажа;
торговля товарами, которые надо маркировать. Так, в 2025 году ввели обязательную маркировку мыла ручной работы — теперь самозанятые не имеют права продавать его через интернет;
добыча и продажа полезных ископаемых, в том числе общераспространенных — песка, щебня, гравия, глины, торфа, камня. А также подакцизных ископаемых (уголь, нефть/газ, минвода и др.), требующих для продавца лицензии и специального статуса;
ведение дел в качестве посредника: быть агентом, комиссионером или поверенным, или вести деятельность от имени другого лица (например, быть директором);
доставка товаров с приемом платежей за них в интересах других лиц. Но такое возможно, если при расчетах за доставляемые товары самозанятый будет применять онлайн‑кассу, оформленную на продавца.
Какие ограничения есть у самозанятых.
Самозанятому запрещается:
Совмещать режим налога на профессиональный доход (НПД) с другими налоговыми режимами.
Сотрудничать с текущим работодателем, а также с бывшим, если трудовые отношения прекратились менее двух лет назад.
Нанимать сотрудников по трудовым договорам. При этом можно брать помощников по договору подряда или оказания услуг. Например, самозанятый, который ремонтирует квартиры, может привлечь электрика для замены проводки и установки розеток.
Доход самозанятого за год не может превышать 2,4 млн. рублей.
Положительные новшества для самозанятых.
Самозанятый имеет возможность добровольно участвовать в системе социального страхования, получая оплачиваемый больничный. Обязательных взносов нет, но можно добровольно отчислять взносы в СФР для формирования стажа и получения больничных.
Самозанятые получили право на кредитные каникулы наравне с другими гражданами.
Также вводятся новые, более прозрачные правила работы для платформ, как сервисов, автоматизирующих процессы, документооборот и взаимодействие в бизнесе и сотрудничающих с самозанятыми. Платформы обязаны заключать электронные договоры, а правила взаимодействия должны быть прозрачны.
Напомню, что закон не запрещает самозанятым совмещать разные виды деятельности. Один и тот же человек может, к примеру, сдавать в аренду свою собственность, консультировать по налогам, писать статьи на заказ и брать животных на передержку. Главное — не запутаться с налогами и запретами.