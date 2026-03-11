В Кабардино-Балкарии врачи выходили новорожденную легче полукилограмма

«В перинатальном центре в октябре прошлого года на свет появилась девочка весом 495 граммов в крайне тяжелом состоянии, но благодаря экстренным действиям и профессионализму специалистов ребенка удалось спасти. И уже в марте этого года ее выписали с весом 2770 граммов в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.