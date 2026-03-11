В Кабардино-Балкарии врачи выходили новорожденную легче полукилограмма

НАЛЬЧИК, 11 мар — РИА Новости. Врачи перинатального центра Кабардино-Балкарии выходили девочку, родившуюся весом менее 500 граммов, ее выписали домой через полгода с весом более 2,7 килограмма, сообщили в региональном минздраве.
«В перинатальном центре в октябре прошлого года на свет появилась девочка весом 495 граммов в крайне тяжелом состоянии, но благодаря экстренным действиям и профессионализму специалистов ребенка удалось спасти. И уже в марте этого года ее выписали с весом 2770 граммов в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.
По данным минздрава, женщина поступила с преждевременными родами на шестом месяце беременности, ей провели кесарево сечение, а новорожденную перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.
«В течение последующих двух с половиной месяцев медперсонал и специалисты всех уровней боролись за жизнь малышки. В результате девочка начала самостоятельно дышать и была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких», — добавили в министерстве, отметив, что постепенно у ребенка восстановились основные функции организма.