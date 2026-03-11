Руткаускас объяснил, почему ЕСОО не занимается утилизацией жиров и илов

«Мы получили лицензию, у нас есть “Фактор-500” (термодеструкционная установка — прим. “Нового Калининграда”), который может обезвреживать данные жировые отходы. Но мы ушли от этого и будем применять [его] только на полигоне для обезвреживания фильтрата. Потому что у населения есть социальное напряжение по Советску — они против категорически. Мы пошли на эти меры: будем заниматься только нашей внутренней хозяйственной деятельностью. Хотя могли составить также конкуренцию и повлиять на цену», — заявил Руткаускас.