Кубань готовится к большой воде

В Сочи состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке Краснодарского края к паводкоопасному периоду. Ключевую роль в обсуждении сыграли глава МЧС России Александр Куренков и губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Встреча объединила руководство краевой администрации, заместителей губернатора, представителей профильных ведомств и глав муниципалитетов. Основное внимание было сосредоточено на оценке текущей обстановки и готовности служб к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть в период весеннего подъема воды.
Александр Куренков подчеркнул, что ситуация с паводками в регионе находится под постоянным наблюдением органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. По его оценке, особенно важным остается непрерывный мониторинг гидрологической обстановки и детальный анализ изменений, связанных с погодными условиями. Руководитель МЧС отметил необходимость отработки четкого взаимодействия между всеми структурами системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По его мнению, только скоординированная работа различных служб и ведомств позволит заранее выявлять потенциальные угрозы, своевременно реагировать на природные риски и максимально снижать возможный ущерб от подтоплений и других последствий паводков.
Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил значимость внимания федерального ведомства к ситуации в регионе и рассказал о том, как на Кубани выстроена система реагирования на чрезвычайные ситуации. По его словам, механизм предупреждения и ликвидации ЧС в крае формировался годами и неоднократно подтверждал свою эффективность в условиях сложной погоды. Наибольшую угрозу подтоплений традиционно представляют Черноморское побережье, а также горные и предгорные районы, где после сильных ливней уровень воды в реках может резко подниматься. Именно поэтому гидрологическая обстановка здесь отслеживается круглосуточно.
Губернатор сообщил, что в регионе действует разветвленная система автоматического наблюдения: за уровнем воды следят сотни датчиков, установленных на реках и водных объектах. В настоящее время их количество достигло 311, что позволяет оперативно получать информацию о любых изменениях. Параллельно во всех муниципалитетах функционируют системы оповещения населения, благодаря которым жители могут быстро получать предупреждения в случае угрозы подтоплений.
Кондратьев также подчеркнул, что регион подготовил инфраструктуру для возможных чрезвычайных ситуаций. При необходимости могут быть задействованы пункты временного размещения, которые обеспечены запасами продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Такая система позволяет быстро разместить людей, если паводковая ситуация потребует эвакуации из опасных зон.
Отдельное внимание на совещании уделили профилактическим мерам. Одним из ключевых направлений работы остается расчистка и углубление русел рек, что помогает снизить риск разлива воды во время сильных осадков или активного таяния снега. Эти работы в регионе ведутся ежегодно и финансируются как из краевого бюджета, так и при поддержке федерального центра. За последние пять лет благодаря федеральным средствам удалось провести углубление русел на девятнадцати реках общей протяженностью около шестидесяти километров. Однако, как отметил губернатор, объем задач остается значительным: в дальнейшем необходимо привести в порядок не менее 115 водных артерий края, а ориентировочная стоимость такого масштабного проекта оценивается примерно в четыре миллиарда рублей.
Часть работ выполняется силами краевого учреждения, которое занимается расчисткой русел и укреплением берегов. Для повышения эффективности этой деятельности регион активно обновляет технический парк. С 2022 года на приобретение специализированной техники направлено свыше 700 миллионов рублей. Благодаря этому специалисты получили дополнительные возможности для проведения гидротехнических работ и оперативного реагирования на сложные природные условия.
В ближайших планах — продолжение расчистки рек: в текущем году намечено привести в порядок пять участков водных объектов общей протяженностью около тридцати километров. Необходимость такой активной подготовки объясняется и особенностями прошедшей зимы. По словам Вениамина Кондратьева, она выдалась снежной, что увеличивает вероятность значительного подъема воды в период весеннего таяния. Именно поэтому региональные власти и экстренные службы заранее усиливают меры готовности, чтобы встретить паводкоопасный сезон максимально подготовленными и снизить возможные риски для жителей и инфраструктуры Краснодарского края.