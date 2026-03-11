Кубань готовится к большой воде

Отдельное внимание на совещании уделили профилактическим мерам. Одним из ключевых направлений работы остается расчистка и углубление русел рек, что помогает снизить риск разлива воды во время сильных осадков или активного таяния снега. Эти работы в регионе ведутся ежегодно и финансируются как из краевого бюджета, так и при поддержке федерального центра. За последние пять лет благодаря федеральным средствам удалось провести углубление русел на девятнадцати реках общей протяженностью около шестидесяти километров. Однако, как отметил губернатор, объем задач остается значительным: в дальнейшем необходимо привести в порядок не менее 115 водных артерий края, а ориентировочная стоимость такого масштабного проекта оценивается примерно в четыре миллиарда рублей.