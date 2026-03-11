Системе аграрного дополнительного образования Омского ГАУ исполняется 105 лет

В Омске 14 марта 2026 года Омский государственный аграрный университет отмечает знаменательную дату — 105 лет с момента зарождения системы дополнительного аграрного образования в регионе. Эта веха символизирует преемственность традиций и инноваций в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса Сибири.
История дополнительного образования неразрывно связана с летописью вуза. Отсчёт ведется с 1921 года, когда при Сибирском институте сельского хозяйства и промышленности были открыты первые курсы по подготовке управляющих совхозами. Инициатором выступил Профсоюз работников земли и леса, а первым заведующим назначили агронома Федора Ильича Боева. На первый курс тогда зачислили 33 слушателя в возрасте от 16 до 32 лет.
Развитие системы шло поступательно. Уже в 1928 году открылись курсы заочного обучения, что положило начало дистанционной подготовке специалистов высшей квалификации. В 1930 году на их базе создан факультет повышения квалификации и заочного образования. Масштабы работы впечатляли: только за предвоенные годы через 26 различных курсов при институте прошли переподготовку более трёх тысяч руководителей и специалистов сельского хозяйства.
В послевоенные годы, несмотря на трудности, система восстанавливалась через работу курсов и одногодичной школы подготовки кадров для колхозов и совхозов. Важный этап реорганизации произошёл в 1966 году с созданием факультета повышения квалификации руководящих кадров. В 1992 году на его базе открыт Омский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК. Период с 1995 по 2020 год стал эпохой становления под руководством Сергея Васильевича Чусова и Николая Иосифовича Кузнеца, которые внесли неоценимый вклад в укрепление материально-технической базы.
Сегодня центром развития дополнительных квалификаций работников АПК является Институт дополнительного профессионального образования. Это современная структура, которая бережно хранит традиции и открыта для инноваций. Опираясь на научное наследие Омского ГАУ, институт решает задачи устойчивого развития агропромышленного комплекса региона в том числе в рамках федерального законодательства об образовании и региональных программ поддержки сельских территорий.
Слушателями программ являются не только специалисты сельского хозяйства, но и представители органов государственной власти, главы муниципальных районов, руководители финансовых и бюджетных организаций различных отраслей экономики. Портфель образовательных программ постоянно расширяется и теперь охватывает языковую и довузовскую подготовку, программы комплексного развития сельских территорий, курсы по цифровой трансформации АПК, в том числе с учётом требований национального проекта «Наука и университеты».
