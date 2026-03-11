Системе аграрного дополнительного образования Омского ГАУ исполняется 105 лет

В послевоенные годы, несмотря на трудности, система восстанавливалась через работу курсов и одногодичной школы подготовки кадров для колхозов и совхозов. Важный этап реорганизации произошёл в 1966 году с созданием факультета повышения квалификации руководящих кадров. В 1992 году на его базе открыт Омский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК. Период с 1995 по 2020 год стал эпохой становления под руководством Сергея Васильевича Чусова и Николая Иосифовича Кузнеца, которые внесли неоценимый вклад в укрепление материально-технической базы.